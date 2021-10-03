Antalyaspor yönetimi, Ersun Yanal ile ayrılık konusunu görüşecek - Haberler Spor
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Antalyaspor yönetimi, Ersun Yanal ile ayrılık konusunu görüşecek

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Spor
Antalyaspor yönetimi, Ersun Yanal ile ayrılık konusunu görüşecek

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim kurulu, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme kararı aldı.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim kurulu, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme kararı aldı. Toplantıda Ersun Yanal ile ayrılık görüşmesi yapılacak.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13'üncü sırada yer alan ve son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim kurulu teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme yapacak. Bugün Ersun Yanal ile kulüp yöneticilerinin yolların ayrılması noktasında toplantı yapacağı öğrenildi. Bu toplantıdan sonra Ersun Yanal'ın da görüşü alınarak, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası kararın açıklanması bekleniyor.


Antalyaspor yönetimi, Ersun Yanal ile ayrılık konusunu görüşecek

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor Haberleri
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