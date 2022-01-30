Antalyaspor'un eski futbolcusu Oral Yenigün törenle toprağa verildi

Hayatını kaybeden Antalya spor'un eski futbolcularından Oral Yenigün, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedildi.

Oral Yenigün'ün cenaze törenine spor camiası yoğun ilgi gösterdi. Törene, Antalyaspor Vakıf Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Kulübü Derneği üyeleri ile sevenleri katıldı.

Nafiz Tanır ve Aziz Çetin, törende yaptıkları konuşmada merhum Yenigün'ün yeteneğinin haricinde Antalyaspor camiasında babacan kişiliğiyle Antalyaspor'a verdiği önemli katkılardan dolayı teşekkür ettiler. - ANTALYA