Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Spor

ANTALYASPOR'un 55'inci kuruluş yıl dönümünde yüzlerce taraftar aynı anda meşale yakarak görsel şölen oluşturdu.

ANTALYASPOR'un 55'inci kuruluş yıl dönümünde yüzlerce taraftar aynı anda meşale yakarak görsel şölen oluşturdu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluşunun 55'inci yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor Taraftar Dernekleri ve Antalyaspor Kulübü'nün ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde DJ eşliğinde doyasıya eğlendi. Konser alanını dolduran taraftarlar, şarkılara eşlik etti. Kutlama kapsamında Boğaçayı üzerinde yapılan ışıklı flyboard ve jet-ski gösterisi de beğeniyle izlendi.Gecenin sonunda, etkinliğe katılan taraftarlar, Boğaçayı'nın çevresinde yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak görsel şölen oluşturdu. Kırmızı-beyazlılar havai fişek gösterisi ile geceyi aydınlattı.


Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Burak Özçivit İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 22:59:23. #1.15#

title