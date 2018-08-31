Antalyaspor, Olcan Adın'ı Kadrosuna Kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Olcan Adın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, olcak Adın'ı transfer etti.
Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada:
"Kulübümüz orta saha oyuncusu Olcan Adın ile yaptığı görüşmeler sonucunda 1 yılık sözleşme imzalamıştır." denildi.
Öte yandan Olcan Adın, Antalyaspor'un Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda takımla çalıştı.
Sakatlıkları süren Maicon ve William Vainqueur'un katılmadığı çalışmada yeni transferlerden Barrada da yer aldı.
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