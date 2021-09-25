Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. 89. dakikada Güray Vural'ın ayağından golü bulan Akdeniz ekibi, puanını 8'e yükseltirken ligde 13. sıraya yükseldi.
3 maçtır galibiyet alamayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u malup ederek kötü gidişe son verdi. Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
ANTALYASPOR, 3 MAÇ SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Güray Vural kaydetti. Akdeniz ekibi bu galibiyetle puanını 8'e yükseltirken, Malatyaspor ise 6 puanda kalarak üst üste 4. yenilgisini aldı. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Malatyaspor da Hatayspor'u konuk edecek.
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