Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

3 maçtır galibiyet alamayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u malup ederek kötü gidişe son verdi. Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

ANTALYASPOR, 3 MAÇ SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Güray Vural kaydetti. Akdeniz ekibi bu galibiyetle puanını 8'e yükseltirken, Malatyaspor ise 6 puanda kalarak üst üste 4. yenilgisini aldı. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Malatyaspor da Hatayspor'u konuk edecek.

Haberler.com - Spor Haberleri