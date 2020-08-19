Antalyaspor kamp dönüşü hazırlarını sürdürüyor Afyon'daki bir haftalık kampı tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına tesislerinde devam ediyor.

Afyon'daki bir haftalık kampı tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına tesislerinde devam ediyor.

Antrenman öncesi yeni transferler Nuri Şahin ile Serdar Gürler, takım arkadaşları ile tanıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, büyük sahada 6 grup halinde yapılan aerobik temelli toplu oyunlarla tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA