Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.03.2020 23:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:42

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki akşam antrenmanında, kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Öte yandan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, asbaşkan Berkay Bahar, genel menajer Servet Çavuşoğlu ve yıldız oyuncu Lukas Podolski, kulübün isim sponsoru Fraport TAV'a ziyaret gerçekleştirdi.

Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol, ziyaretteki konuşmasında, Antalyaspor'un yanında olmanın kendilerine güç ve gurur verdiğini, Podolski'nin de kırmızı-beyazlı camianın marka değerine büyük katkı sağladığını belirtti.

Kulüp başkanı Öztürk de söz konusu ziyareti isim sponsorluğu nedeniyle bir kez daha teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Podolski çay içti, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi

Antalya'nın, Almanya'da çok bilinen tatil beldesi olduğunu, ailesinin de birçok kez bu turizm kentinde tatil yaptığını bildiren Podolski ise "Antalyaspor'un dünya çapında bilinen bir kulüp olması için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, üzerinde Antalyaspor logosu bulunan çay bardakları ile yapılan serviste, çok sevdiği bilinen çayı yudumladı.

Podolski, günün anısına imzasını attığı bir formayı Fraport TAV Genel Müdürü Varol'a hediye etti ve firma personeliyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA