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Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK'nın yardımcı antrenörü Mehmet Yozgatlı, karşılaşmada 3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK'nın yardımcı antrenörü Mehmet Yozgatlı, karşılaşmada 3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle basın toplantısına katılan Yozgatlı, oyuncularını tebrik ettiğini belirtti. Oyuncularının iyi oynadıklarını, savaştıklarını dile getiren Yozgatlı, "Güzel, keyifli bir maç oldu. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.

Karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını, özellikle ilk 20 dakikada Antalyaspor'un daha atak oynadığını dile getiren Yozgatlı, "O dakikadan sonra maça ağırlığımızı koyduk. Daha çok gol pozisyonuna girdik. Son dakikalarda verilmeyen bir penaltı vardı. Kaybetmektense bir puan almak iyidir. Daha net gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Yozgatlı, Gaziantep FK, Antalyaspor, Spor, Haber

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