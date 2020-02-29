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Antalyaspor, Fenerbahçe maçının tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandı.

29.02.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:02
Antalyaspor, Fenerbahçe maçının tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalya Stadı'nda bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile arasında oynanacak maçın tribün gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığı açıklandı.

Antalyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'umuzun Süper Lig'de bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce Vatan' diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" denildi.

Diğer yandan, karşılaşma öncesi tribünlerdeki koltuklara 25 bin Türk bayrağı bırakıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Antalyaspor, Fenerbahçe maçının tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı
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