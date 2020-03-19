Antalyaspor'da savunmanın kalesi Veysel Sarı Antalyaspor'a devre arasında transfer olan Veysel Sarı, defansın vazgeçilmezi oldu.

Antalyaspor'a devre arasında transfer olan Veysel Sarı, defansın vazgeçilmezi oldu.

Süper Lig'in devre arasında Kasımpaşa'dan Antalyaspor'a transfer olan 32 yaşındaki Veysel Sarı, 19. haftadan itibaren savunmanın vazgeçilmezi oldu. Antalyaspor'un çıkış yakaladığı son 8 maçta defansta yer alan Veysel Sarı, performansı ile göz doldurdu. Veysel Sarı'nın gelişiyle kırmızı-beyazlı takım ilk yarıdaki çok gol yeme sorununu da en aza indirmiş oldu. Kasımpaşa'da 2 gol atan Veysel Sarı, Antalyaspor'da da Sivasspor karşısında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Veysel Sarı'nın ilk 11'de olduğu 8 maçta Antalyaspor, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA