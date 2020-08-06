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Antalyaspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçti.

Antalyaspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
06.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:41

Yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcuların bir bölümü sağlık kontrolünden geçti. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona eren Charles, N'Dinga, Chico, Salih Dursun, Cissokho ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenman ile başlayacak. Sağlık kontrolünden geçecek kırmızı beyazlılar, akşam antrenmanında bir araya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü de Afyonkarahisar'da kampa girecek. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturan kırmızı beyazlı yönetim, Serdar Gürler ve Orgill transferinin yanı sıra, Fredy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Hakan Özmert'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanan kırmızı beyazlılarda, takımdan ayrılacak futbolcular da belirlendi.

Antalyaspor yönetiminin teknik direktör Tamer Tuna ile görüşmesinin ardından, sözleşmeleri sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayacak futbolculardan, kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi biten Celustka'nın ardından Charles, N'Dinga, Chico, Salih Dursun ve kadro dışı bırakılan Cissokho ile yollar ayrıldı. Yekta ile görüşmeleri sürdüren yönetim, Harun Kavaklıdere, Drole, Diego ve Gustova'ya gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Kaynak: DHA

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