Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen FT Antalyaspor, cumartesi günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 4 hafta sonunda 4 puanı bulunan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş karşısından puan yada puanları hedefliyor. Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşma ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Güney ekibi hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Ersun Yanal idaresinde devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması ve top kapma ile devam etti. Yarı sahada çift kale maçla çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar atak organizasyonları ve gol çalıştı. Futbolcularını bir hayli neşeli oldukları gözlemlendi.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor

Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor

Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor

Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor

Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Devlet Bahçeli
Magazin Kylie Jenner Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Halis Özkahya Amelia Hamlin Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yevgeniy Ziniçev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyaspor,Beşiktaş'tan puan yada puanlar hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:26:12. #1.11#