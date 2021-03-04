Fenerbahçe-Antalyaspor maçından sonra saha karıştı! Boffin kırmızı kart gördü

Antalyaspor'la Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı maçın ardından saha karıştı. Hakem Ümit Öztürk, Antalyaspor kalecisi Boffin'in tribünlere küfür etmesi sonucu kırmızı kartla cezalandırdı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz ise, sarı-lacivertli yöneticilerin sinkaflı küfürler ettiğini söyledi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın sonunda sinirler gerildi. Son dakikaları nefes kesen mücadelede bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte saha karıştı.

"FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİ KÜFÜR ETTİ"

Fenerbahçe Yöneticileri'nin küfür ettiğini söyleyen Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, "Zor şartlar altında mücadeleydi, oyuncularımı kutluyorum. 3 puanı burada bıraktık, 1 puana razı olduk hakem vesilesiyle. Biz herkesi ağırlayıp misafirperverlik yapıyoruz, bizim futbolcularımızın hepsi sinkaflı küfürler altında. Sonda çıkan kırmızının nedenini anlamak da mümkün değil. Yönetici arkadaşlar küfrediyor, ağır, şiddetli şekilde sinkaflı küfür ettiler." dedi.

BOFFIN'E KIRMIZI KART

Soyunma odasına giden Antalyaspor'un kaleci Boffin, yedek kulübesinin arkasındaki tribünlere doğru ettiği küfür sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bir diğer Antalyasporlu futbolcu Nuri Şahin ise tribünlere tepki gösterdi.