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Antalyaspor 42 sarı, 1 kırmızı kart gördü

ANTALYASPOR, sezonun ilk devresindeki 17 maçta 42 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

02.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:17
Antalyaspor 42 sarı, 1 kırmızı kart gördü

, sezonun ilk devresindeki 17 maçta 42 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Kırmızı beyazlılarda kırmızı kart ile cezalandırılan tek futbolcu , en fazla sarı kart gören futbolcu da oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresinde Antalyaspor oynadığı 17 maçta 42 sarı kart gördü. Kırmızı beyazlılarda en fazla sarı kart gören oyuncu ise Hakan Özmert oldu. Hakan Özmert 7 sarı kart görürken, ardından 4'er sarı kart ile Ufuk Akyol ile Charles sıralandı. Antalyaspor'da Nazım Sangare, Gustavo, Serdar Özkan, Ferhat Kaplan 3, Celustka, Mukaiuru, Bahadır Öztürk, Amilton, Boffin, Doğukan Sinik 2, Eren Albayrak, Tarım Çamdal ile Diego 1 sarı kart gördü.Antalyaspor'da tek kırmızı kart gören futbolcu ise Bahadır Öztürk oldu.


Kaynak: DHA
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