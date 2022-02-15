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Antalya, Nisan ayında 3 tenis organizasyonuna ev sahipliği yapacak

AA, Musa Samur - Spor
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Antalya, Nisan ayında 3 tenis organizasyonuna ev sahipliği yapacak

Üç ayrı uluslararası tenis organizasyonu Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek.

ANTALYA (AA) - Üç ayrı uluslararası tenis organizasyonu Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya, 11-16 Nisan tarihleri arasında Avrupa/Afrika Grup I, Asya/ Okyanusya Grup I ve Belçika-Belarus Eleme karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Takımı, Avrupa/Afrika Grup I'de play-off'lara yükselme mücadelesi verecek.

Milliler, Grup I'de Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç ile karşılaşacak.

Antalya'da ayrıca Asya/Okyanusya Grup I karşılaşmaları da oynanacak. Grupta Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda yarışacak.

Belçika ile Belarus da Antalya'da finallere yükselmek için eleme grubu mücadelesi yapacak.

Organizasyonlar Megasaray Tenis Akademisi'nin açık toprak kortlarında gerçekleştirilecek.

AA / Musa Samur - Spor

Okyanusya, Antalya, Nisan, Tenis, Spor, Haberler

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