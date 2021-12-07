ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINAN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINAN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINAN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

KRİPTO para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı Antalya'dan polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL (DHA) - KRİPTO para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı Antalya'dan polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Antalya'da teslim alınan Kenan Altun, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 20.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Beraberindeki polisler eşliğinde uçaktan inen şüpheli Altun'un havalimanından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

BİTROTA KRİPTO PARA BORSASI HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran Kenan Altun ve Hasan Özkan tarafından geçen yıl devreye alınan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan Altun, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINAN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINAN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINAN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' ŞÜPHELİSİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Antalya'da öğrencinin kafasının satırla kesildiği olayın ardından rektörden duygu dolu paylaşım

Antalya'da öğrencinin kafasının satırla kesildiği olayın ardından rektörden duygu dolu paylaşım

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

 Antalya'da şiddetli fırtına! Dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durdu

Antalya'da şiddetli fırtına! Dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durdu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title