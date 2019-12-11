Ansu Fati Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti

11.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:14

2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda grup aşamasının son maçında Inter'e konuk olan Barcelona, Carles Perez ve Ansu Fati'nin golleriyle 2-1 kazandı ve grubunu lider olarak bitirdi. Attığı golle 17 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu olan Ansu Fati, maç sonrası açıklamalarda bulundu.