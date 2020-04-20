'Ansiklopedik Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü' yayımda! DÜNYA'nın 40. yılı anısına Duayen Ekonomist - Gazeteci Faruk Türkoğlu tarafından hazırlanan, ekonomi ve iş hayatına dair 5.000'e yakın madde içeren 776 sayfalık 'Ansiklopedik Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü' yayımda!

DÜNYA'nın 40. yılı anısına Duayen Ekonomist - Gazeteci Faruk Türkoğlu tarafından hazırlanan, ekonomi ve iş hayatına dair 5.000'e yakın madde içeren 776 sayfalık 'Ansiklopedik Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü' yayımda! Abonelerimizin %50 özel indirimle sahip olduğu bu eseri mutlaka arşivinize ekleyin. Bilgi için: 0216 440 24 70 – 71 – 72 – 73 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Kaynak: Dunya.com