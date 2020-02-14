ANSİAD Başkanı Akıncı, Konyaaltı Sahili Projesindeki rakamlara şaşırdı
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in önceki dönem belediye tarafından ihale edilen Konyaaltı Sahili İşletme Projesi'nde malzeme alımlarındaki fiyatlara şaşırdı.
14.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:12
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in önceki dönem belediye tarafından ihale edilen Konyaaltı Sahili İşletme Projesi'nde malzeme alımlarındaki fiyatlara şaşırdı.
Kaynak: Dunya.com