Haberler » Ekonomi » ANSİAD Başkanı Akıncı, Konyaaltı Sahili Projesindeki rakamlara şaşırdı - Ekonomi

ANSİAD Başkanı Akıncı, Konyaaltı Sahili Projesindeki rakamlara şaşırdı

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in önceki dönem belediye tarafından ihale edilen Konyaaltı Sahili İşletme Projesi'nde malzeme alımlarındaki fiyatlara şaşırdı.

14.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:12
ANSİAD Başkanı Akıncı, Konyaaltı Sahili Projesindeki rakamlara şaşırdı

Sanayici ve İş İnsanları Derneği () Başkanı Akın Akıncı, Başkanı Muhittin Böcek'in önceki dönem belediye tarafından ihale edilen İşletme Projesi'nde malzeme alımlarındaki fiyatlara şaşırdı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler