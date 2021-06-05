Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile anlaştı
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Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile anlaştı

Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yollar ayrılan teknik direktör Mehmet Ak'ın yerine Taner Taşkın ile anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, yeni teknik direktör Taner Taşkın ile başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını belirtti.

Yeni teknik adamın hayırlı olması temennisinde bulunan Katipoğlu, "Şimdiye kadar ki kariyerinde 3 takımı bir üst lige çıkarma, 5 kez de play-off oynatma başarısı göstermiş tecrübeli bir çalıştırıcı kendisi. İnşallah hocamızla birlikte aynı güzel başarıları burada yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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