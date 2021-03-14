Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ligde 2 maçtır kazanan Ankara ekibi, serisini 3 maça çıkardı ve Göztepe'yi 3-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü ile Ünal Karaman'ın takımı Göztepe kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ankaragücü 3-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 28 ve 61. dakikalarda Torgeir Börven ile 63'te Endri Çekici kaydetti. Börven 9, Endri ise ligde iki gole ulaştı.

KÜMEDE KALMA YOLUNDA DEV ADIM

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 29 puana ulaşırken, üst üste üçüncü kez galip gelerek kümede kalma yolunda bir önemli adım daha attı. Göztepe ise 5 hafta sonra mağlubiyet gördü ve 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.