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Ankaragücü maçına ilk 11 başlayan Emin Bayram, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı da oldu

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da 17 yaşındaki Emin Bayram, önemli bir eşiği atladı. Süper Lig kariyerinde ilk kez 11'de yer alan genç futbolcu, Galatasaray tarihinde sahaya kaptan çıkan en genç oyuncu olarak da tarihe geçti.

Ankaragücü maçına ilk 11 başlayan Emin Bayram, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı da oldu
12.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:59

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün 18.30'da MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk'un bileğinden sakatlanmasıyla ilk 11'e giren Emin Bayram ise kariyerinde önemli bir gece yaşayacak.

17 yaşındaki oyuncu, Emre Belözoğlu'ndan sonra Galatasaray tarihinde sahaya ilk 11'de çıkan en genç oyuncu oldu.

Bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de kendisine yer bulacak olan Emin, aynı zamanda Galatasaray tarihinde sahaya kaptan çıkan en genç futbolcu olarak da tarihe geçti.

UNVANI ARDA TURAN'IN ELİNDEN ALDI

Emin Bayram, "Galatasaray tarihinin en genç kaptanı" unvanını sarı-kırmızılı ekipte 22 yaşında kaptanlık pazubendini takan Arda Turan'ın elinden aldı.

TUZLASPOR MAÇINDA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKMIŞTI

Emin daha önce de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.

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