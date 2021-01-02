Ankaragücü maçı sonrası rahatsızlanan Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, bir anda yere yığıldı
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Ankaragücü maçı sonrası rahatsızlanan Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, bir anda yere yığıldı

02.01.2021 19:08 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:12
Ankaragücü maçı sonrası rahatsızlanan Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, bir anda yere yığıldı

Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık geçiren Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye, kendini yere bıraktı.

Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.

Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

HAMZA HAMZAOĞLU: BİRAZ DAHA TOPARLANDI

Oyuncuda şiddetli baş ağrısı olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Youssouf biraz daha toparlandı. Tabii hastaneye göndereceğiz detaylı kontroller için. Kafa kafaya çarpışma olduğunu söylemiş bir oyuncu. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi var. İnşallah ciddi bir şeyi çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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