Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde Torgeir Börven takımını ve Türkiye'yi topa tuttu. Buradaki futbol ortamını eleştiren Norveçli golcü, "Türkiye'de bir düzen yok. Cuma mesaj atıp pazartesi antrenmana çağırabilirler. Bu karmaşada takımda kalmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nde iyi bir ritim yakalamışken talihsiz bir sakatlık yaşayan golcü Torgeir Börven, Türkiye'deki futbol iklimini eleştiren açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDA KALMAK İSTEMİYORUM"

Haber 1910'un yayınladığı paylaşımda Torgeir Börven: "Türkiye'de bir düzen yok. Cuma mesaj atıp pazartesi antrenmana çağırabilirler. Bu karmaşada takımda kalmak istemiyorum. Ama beni satarlar mı, devam mı ederim onu da bilmiyorum. Oynadığım süreye göre ligin en golcü 10 oyuncusundan biriyim, elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

30 Eylül'de Rosenborg'dan bedelsiz olarak MKE Ankaragücü'ne transfer edilen futbolcu, bu yıl 30 resmi maça çıkıp 10 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Börven, 11 Nisan'da "adductur yırtığı" sakatlığı yaşayıp sezonu kapatmıştı. Oyuncunun Ankaragücü'nde 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.