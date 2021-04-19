Ankaragücü, Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek
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Ankaragücü, Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek

Ankaragücü, Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor, Ankaragücü karşılaşmasının hakemi Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmana giden Yukatel Denizlispor, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumunda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankaragücü, Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılık görevlerini Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Savranlar üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Mustafa Kürşad Filiz olacak. - DENİZLİ

Ankaragücü, Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek
Ankaragücü, Denizlispor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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