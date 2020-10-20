Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu
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Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu

20.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:47

Ankaragücü, 4'ü futbolcu olmak üzere 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Süper Ligde son olarak Ankara temsilcisi Ankaragücü'nde koronavirüse raslanıldı.

Sarı lacivertliler, 4'ü futbolcu olmak üzere 5 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ankaragücü, 4'ü futbolcu 5 kişi koronavirüs oldu

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