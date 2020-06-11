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Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstünün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmesiyle ücretsiz ulaşım kartlarının yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

11.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kullanıma kapatılan 65 yaş üstünün ücretsiz toplu taşıma kartlarıyla ilgili düzenleme yaptı. Normalleşme adımlarıyla saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstünün ulaşım kartları Başkentte tekrar kullanıma açıldı.

YAVAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni düzenleme sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim; salgın nedeniyle geçici olarak askıya aldığımız 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması yeniden başlamıştır. Yeni normalleşme sürecinde 10.00-20.00 saatlerinde serbest kartlarınızı kullanabilirsiniz."

Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı

Ekonomi Manşet

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