: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz

19.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:06

Eski CHP milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye meclis üyesi hakkında dava açmasına ilişkin belediyeden açıklama yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada "Haksız menfaat ve imar rantı hırsıyla başlatılan bu algı operasyonuna rağmen mahkeme kararını uygulayarak bize emanet edilen yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz" denildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün basında yer alan 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı Meclis üyeleri hakkında Sinan Aygün tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur' haberleri nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Habere konu suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin 11.04.2019 tarih ve 2019/385 sayılı kararının gereğinin Ankara Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesine yönelik hareket etmesi bir suç olarak gösterilmek istenmektedir. Anılan kararla, Mimarlar Odası tarafından Togo Kulelerinde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016 yılındaki imar değişikliği iptal edilmiştir. Kararda özetle Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu imar değişikliği bu nedenlerle iptal edilmiştir.

"MAHKEME KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararını yerine getirmek dışında bir yetkisi yoktur. Gerek Anayasamız ve kanunlar gerekse de kamu yararı söz konusu mahkeme kararının yerine getirilmesi gerekmektedir. Haksız menfaat ve imar rantı hırsıyla başlatılan bu algı operasyonuna rağmen mahkeme kararını uygulayarak bize emanet edilen yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz.

Mahkeme kararına konu imar artışı Milliyetçi Hareket Partisi Grubu tarafından 13.06.2019, 07.10.2019 ve 09.12.2019 tarihinde verilen önergelerle Belediye Meclisinde gündeme getirilmiştir. Kamuoyunun çok iyi bildiği 'FETÖ'ye parsel parsel satış' konusunun bir örneği olduğu iddia edilen Togo Kuleleri'ndeki imar rantının durdurulması ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisinin 13.06.2019 tarihinde verdiği önergede FETÖ bağlantısı konusunda MASAK'ın bilgilendirilmesi hakkında soru sorulmuştur.

"AK PARTİ VE MHP GRUBUNU BANA BIRAKIN"

Bu konunun tam da geçtiğimiz hafta Melih Gökçek dönemine ilişkin 'FETÖ'ye parsel parsel satışlarla ilgili' imar değişikliklerinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce incelenmesi kararının alınmasının hemen ardından gerçekleşmesi organize bir algı operasyonun başlatıldığının en net kanıtıdır. Zaten söz konusu imar değişikliğini sağlayan Belediye Meclis Kararının 15 Temmuz 2016 tarihinde; yani hain darbe girişiminin gündüzünde alınmış olması, bu operasyonun arkasında hangi gücün olduğunu belgelemektedir. Belediye Meclisi'ndeki araştırma sonucunda FETÖ ile olan bağlantılarının ortaya çıkacak olmasından endişe eden odakların yavuz hırsız rolüne soyunması, bu mücadeledeki kararlılığımızı engelleyemeyecektir.

Şu hususun da kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir: Sinan Aygün, ısrarla irtibata geçmek istediği bazı CHP'li Belediye Meclis üyelerine 'Siz bu kararı istinafa götürün, AK Parti ve MHP Grubunu bana bırakın, ben onları hallederim" ifadelerini birçok şahidin önünde kullanmıştır.

"İFTİRALARA MAHKEME YOLUYLA CEVAP VERİLECEKTİR"

Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL civarında haksız menfaat elde eden Sinan Aygün'ün, Belediyemizi mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesi nedeniyle suçlayarak attığı iftiralara karşı yine mahkeme yoluyla cevap verilecektir.

Tüyü bitmemiş yetimin malını korumak ve haksız kazançlara engel olmak asli görevimizdir. Ankara'yı FETÖ'ye parsel parsel peşkeş çekenlere, onların işbirlikçilerine ve yargı kararlarını iftirayla bastırma hırsı güdenlere karşı asla geri adım atılmayacaktır."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da mahkeme kararıyla imar planı iptal edilen ve inşaatı mühürlenen TOGO ikiz kulelerinin imar planını yaptıran ve inşaat ruhsatını alan iş insanı Sinan Aygün, Mansur Yavaş, 8 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aygün, "Yavaş ile ekibinin TMMOB Mimarlar Odası'na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacaklarını, aksi halde inşaatını yıkacakları" tehdidi ile karşılaştığını iddia etti. Aygün'ün suç duyurusunda söz konusu isimler hakkında 'irtikap suçundan soruşturma ve cezalandırılma' talep edildi.

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