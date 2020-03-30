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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılacak işlere daha fazla kaynak aktarabilmek için salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerin ertelendiğini duyurdu.

30.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri ertelediklerini duyurdu. Yavaş bu kararın koronavirüsle ilgili projelere daha fazla kaynak ayırabilmek için alındığını söyledi.

Mansur Yavaş Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz."

Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşım:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi

Haberin Videosu:

Mansur Yavaş, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi

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