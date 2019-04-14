Meclis'e Başkanlık Yapan Mansur Yavaş: Şirketlerin Birçoğunun Tasfiyesi İçin Talimat Verdim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdiğini, yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiyelerin gerçekleşeceğini belirterek, "Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Yavaş başkanlığında toplandı. Yavaş'ın dün yapılan ilk toplantının tutanağını belediye meclis üyelerinin onayına sunması üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık söz aldı.

"TEKLİFLERİN OYLANMAMASI GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAYA GİRER"

Altunışık, AK Parti ve MHP gruplarının, "belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine" ilişkin verdikleri teklifin oylanmadan reddedildiği gerekçesiyle tutanağın oylanmasına karşı çıktı. Yavaş'ın dünkü konuşmasında "birlik ve beraberlikten" söz ettiğini anımsatan Altunışık, tekliflerinin oylanmamasının "görevi kötüye kullanmaya" gireceğini söyledi.

"ZARAR EDEN ŞİRKETLERİNİN YÖNETİCİLERİNİN GÖREVİNE DEVAMINI İSTİYORSUNUZ"

Mansur Yavaş da tutanakta maddi bir hata varsa düzeltebileceklerini belirterek, "Siz şöyle bir önerge de verebilirsiniz, 'Bundan sonra Mansur Yavaş idare etmesin çoğunluk var' diyebilirsiniz. Zarar eden şirketlerin yöneticilerinin görevine devamını istiyorsunuz. Belediye başkanının temsiliyet yetkisini kimse alamaz, bunu bana Ankara halkı vermiştir." dedi.

MAHKEME YOLUNU HATIRLATTI

Aranın ardından Yavaş, meclisteki parti temsilcilerine söz verdi. Mümin Altunışık, yaşanan tartışmayı hukuk içinde çözmek varken, mahkemeye gitme gibi bir dertlerinin olmadığını ifade etti. Tekliflerinin gündeme alınıp oylanmasını isteyen Altunışık, Yavaş'a, bu oylamanın sonucunu kabul etmesi durumunda meclise iade etme ve mahkemeye götürme hakkının olduğunu anımsattı.

CHP'Lİ DEMİR: DERDİNİZ BELEDİYE ÇALIŞMASINI TIKAMAK MI?

CHP adına konuşan Haydar Demir de Ankara'nın bu kadar sorunu varken bu konu üzerinde durulmasını eleştirerek, "31 Mart'ta Mansur Yavaş, Ankara'ya hizmet amacıyla çıktığı yolda yetkiyi almışken, ilk toplantıda meclisi tıkamak, çalıştırmamak için böyle bir önerge verilmesini iyi niyetli görmüyorum. Derdiniz Ankara'ya hizmet mi, yoksa belediye çalışmasını tıkamak mı?" diye konuştu.

MHP adına konuşan Murat Ilıkan ise Ankara'nın bu kadar sorunu varken toplantının gündeminde danışman maaşlarının da olduğuna dikkati çekerek, toplantı sırasında gerçekleşen "alkış ve yuhalamaların" bitirilmesini istedi.

İYİ Parti adına konuşan Adnan Beker de Yavaş'ın çalışması için yetkilerin verilmesi gerektiğini belirterek, meclisin denetim görevi göreceğini kaydetti.

YAVAŞ: BU BİR YETKİ GASPI

Parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından söz alan Mansur Yavaş, meclis iradesine saygılı olduklarının altını çizdi. Belediye şirketlerinin yönetimiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanının kanununda temsil yetkisi olduğunu belirten Yavaş, "Temsil yetkisi benim elimden alınıp üç meclis üyesine verilmek isteniyor, bu bir yetki gaspı." dedi.

Önergeyle temsil yetkisine müdahale edilmek istendiğini dile getiren Yavaş, önergeyi reddederek belediye başkanlık makamını koruduğunu kaydetti.

Mal kaçırmadıklarını, belediyeye çökmek gibi bir amaçlarının olmadığını vurgulayan Yavaş, göreve geldiğinden beri atama yapmadığını, bir tane bile işçi çıkarmadığını ifade etti.

YAVAŞ: TALİMAT VERDİM

Yavaş, belediye şirketleriyle ilgili, "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz. Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız. Şirketlere ihale vermek suretiyle, onların da başkalarına ihaleyi vermesinin önüne geçiyoruz." diye konuştu.

AK PARTİLİ ÖZDEMİR'DEN YAVAŞ'A TEPKİ

Toplantıda söz alan AK Parti Ankara il Gençlik Kolları Başkanı ve Keçiören Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, Yavaş'ın seçim öncesinde yaptığı bir açıklamada, "Öğrenci evi statüsünde olan yerler için ilk meclis toplantısında yüzde 50 indirim uygulayacağız" dediğini anımsatarak, bunun yerine ilk meclis toplantısında danışman ücretlerinin yer almasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından dünkü toplantıya ilişkin tutanak metni oy çokluğuyla kabul edildi. Bazı faaliyet raporlarının görüşülmesi için toplantı yarına ertelendi.

Kaynak: AA