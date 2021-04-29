Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
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Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Tam kapanma döneminde alkol satışının yasaklanmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Ankara Barosu, 17 günlük süreçte alkol satışının yasaklanmasının yasal dayanağı bulunmadığını belirterek, uygulamanın iptali için Danıştay'a dava açtı.

Ankara Barosu, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'Tam kapanma' döneminde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer almamasına rağmen fiili olarak uygulanan alkollü içki satışı yasağına ilişkin uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

"HUKUKA AYKIRI FİİLİ UYGULAMA"

Ankara Barosu'nun başvurusunda, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır" ifadelerine yer verildi ve "Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır" denildi.

ESNAF SATIŞ YAPMAKTA ISRARCI

Alkol yasağına esnaf da tepkili. Genelge de bir yasak olmadığını belirten esnaf, satış yapacaklarını belirtiyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söyledi.

"YASAK YOK Kİ CEZASI OLSUN"

Palandöken, "Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz.Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza 'yasak geldi, satmayın' deriz. Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun." dedi.

Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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