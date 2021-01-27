Angelino'nun Raheem Sterling'e Yaptığı Asist
27.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:19
Aralık 2019'da Oxford United ile Carabao Cup mücadelesine çıkan City'de Angelino ceza sahası içine yaptığı ortayla Raheem Sterling'i topla buluşturarak asistini yapıyor. Manchester City maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Aralık 2019'da Oxford United ile Carabao Cup mücadelesine çıkan City'de Angelino ceza sahası içine yaptığı ortayla Raheem Sterling'i topla buluşturarak asistini yapıyor. Manchester City maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Kaynak: Dugout