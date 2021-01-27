Angelino'nun Raheem Sterling'e Yaptığı Asist

Aralık 2019'da Oxford United ile Carabao Cup mücadelesine çıkan City'de Angelino ceza sahası içine yaptığı ortayla Raheem Sterling'i topla buluşturarak asistini yapıyor. Manchester City maçtan 3-2 galip ayrıldı.