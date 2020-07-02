Andrés Escobar'ın Hikayesi Andrés Escobar, 2 Temmuz 1994'de kendi kalesine attığı gol sonucunda sonra Kolombiya'nın Dünya Kupası ümitlerinin bitmesinin ardından 10 gün sonra öldürüldü. "Centilmen" lakaplı Escobar, Atletico Nacional taraftarlarının çok sevdiği bir isimdi ve cenazesine 100 binden fazla insan katıldı.

Andrés Escobar, 2 Temmuz 1994'de kendi kalesine attığı gol sonucunda sonra Kolombiya'nın Dünya Kupası ümitlerinin bitmesinin ardından 10 gün sonra öldürüldü. "Centilmen" lakaplı Escobar, Atletico Nacional taraftarlarının çok sevdiği bir isimdi ve cenazesine 100 binden fazla insan katıldı. Kaynak: Dugout