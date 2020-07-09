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Andre Schürrle'nin İlk Moskova Derbisi

2019 yazında kiralık olarak Spartak Moskova'ya katılan Alman forvet Andre Schürrle, yeni takımıyla ilk derbisine ezeli rakipleri CSKA Moskova karşısında çıktı. Maç boyunca etkili bir performans ortaya koyan Schürrle, ilk golün de asistini yaptı. Spartak, maçı 2-1 kazandı.

09.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:27

2019 yazında kiralık olarak Spartak Moskova'ya katılan Alman forvet Andre Schürrle, yeni takımıyla ilk derbisine ezeli rakipleri CSKA Moskova karşısında çıktı. Maç boyunca etkili bir performans ortaya koyan Schürrle, ilk golün de asistini yaptı. Spartak, maçı 2-1 kazandı.

Andre Schürrle'nin İlk Moskova Derbisi

Kaynak: Dugout

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