Andre Schürrle'nin İlk Moskova Derbisi 2019 yazında kiralık olarak Spartak Moskova'ya katılan Alman forvet Andre Schürrle, yeni takımıyla ilk derbisine ezeli rakipleri CSKA Moskova karşısında çıktı. Maç boyunca etkili bir performans ortaya koyan Schürrle, ilk golün de asistini yaptı. Spartak, maçı 2-1 kazandı.

2019 yazında kiralık olarak Spartak Moskova'ya katılan Alman forvet Andre Schürrle, yeni takımıyla ilk derbisine ezeli rakipleri CSKA Moskova karşısında çıktı. Maç boyunca etkili bir performans ortaya koyan Schürrle, ilk golün de asistini yaptı. Spartak, maçı 2-1 kazandı. Kaynak: Dugout