Andre-Pierre Gignac'tan Harika Frikik Golü
Tigres'te forma giyen Fransız forvet Andre-Pierre Gignac takımının Puebla'yı 6-1 yendiği maçta inanılmaz bir freekick golü atıyor. 2018'de oynanan maçta Gignac, takımı adına tam 4 gol kaydediyor.
03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21
Tigres'te forma giyen Fransız forvet Andre-Pierre Gignac takımının Puebla'yı 6-1 yendiği maçta inanılmaz bir freekick golü atıyor. 2018'de oynanan maçta Gignac, takımı adına tam 4 gol kaydediyor.
Kaynak: Dugout
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