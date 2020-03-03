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Andre-Pierre Gignac'tan Harika Frikik Golü

Tigres'te forma giyen Fransız forvet Andre-Pierre Gignac takımının Puebla'yı 6-1 yendiği maçta inanılmaz bir freekick golü atıyor. 2018'de oynanan maçta Gignac, takımı adına tam 4 gol kaydediyor.

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

Tigres'te forma giyen Fransız forvet Andre-Pierre Gignac takımının 'yı 6-1 yendiği maçta inanılmaz bir freekick golü atıyor. 2018'de oynanan maçta Gignac, takımı adına tam 4 gol kaydediyor.

Kaynak: Dugout

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