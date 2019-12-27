Andre Moritz'in Crystal Palace Formasıyla En İyi Golleri
2012-13 sezonunda Championship'te oynayan Crystal Palace forması giyen Brezilyalı Andre Moritz Güney Londra ekibiyle beş gole imza attı. İşte Moritz'in Palace formasıyla attığı en güzel goller..
27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17
2012-13 sezonunda Championship'te oynayan Crystal Palace forması giyen Brezilyalı Andre Moritz Güney Londra ekibiyle beş gole imza attı. İşte Moritz'in Palace formasıyla attığı en güzel goller..
Kaynak: Dugout
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