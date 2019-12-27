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Andre Moritz'in Crystal Palace Formasıyla En İyi Golleri

2012-13 sezonunda Championship'te oynayan Crystal Palace forması giyen Brezilyalı Andre Moritz Güney Londra ekibiyle beş gole imza attı. İşte Moritz'in Palace formasıyla attığı en güzel goller..

27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17

2012-13 sezonunda Championship'te oynayan forması giyen Brezilyalı Güney ekibiyle beş gole imza attı. İşte Moritz'in Palace formasıyla attığı en güzel goller..

Kaynak: Dugout

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