Anderson Talisca, Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: Türkiye'de ben bir kartalım

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve siyah-beyazlılarla şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Anderson Talisca hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Brezilyalı yıldızın adı son günlerde sık sık Galatasaray'la anılıyordu. Talisca, "Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok. Türkiye'de ben bir kartalım" diyerek bu söylentilere son noktayı koydu.

Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray'la anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, hakkında çıkan söylentilere yanıt verdi.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de Beşiktaş ile özdeşleştiğini ve sadece Beşiktaş'ta oynayabileceğini belirtti. Galatasaray ile anlaşmadığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok. Türkiye'de ben bir kartalım" dedi.

47 MAÇTA 30 GOL ATTI

Çin'de Guangzhou ile 2022 yazına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncu, Çin Ligi'nde 47 maçta 30 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.