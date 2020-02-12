: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul başvurusunu reddetti

12.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:15

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre, 7416 sayılı Yap-İşlet-Devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri" ibaresinin iptal edilmesi istemiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

AYM, aynı kararla, ilgili yasaya eklenen ibarenin yürürlüğünün durdurulması isteminin de oy birliğiyle reddine karar verdi.

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