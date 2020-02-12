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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP grup başkanvekilleri ve 139 milletvekili tarafından Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

12.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:15
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul başvurusunu reddetti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan (AYM) kararına göre, 7416 sayılı Yap-İşlet-Devlet modeline ilişkin yasaya eklenen "Kanal ve benzeri su yolu projeleri" ibaresinin iptal edilmesi istemiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

AYM, aynı kararla, ilgili yasaya eklenen ibarenin yürürlüğünün durdurulması isteminin de oy birliğiyle reddine karar verdi.


Haber Videosu

: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Kanal İstanbul başvurusunu reddetti
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