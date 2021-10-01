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Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri The AD Scientific Index'te yer aldı

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Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri The AD Scientific Index'te yer aldı

H Index, i10 Index ve alıntılanma sayısı gibi faktörlere dayalı olarak bilim insanlarının akademik performanslarına ve bilimsel üretkenliklerinin katma değerine dayalı analizler gerçekleştiren The AD Scientific Index 2021 sıralamasında, Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri ilk 50 bilim...

H Index, i10 Index ve alıntılanma sayısı gibi faktörlere dayalı olarak bilim insanlarının akademik performanslarına ve bilimsel üretkenliklerinin katma değerine dayalı analizler gerçekleştiren The AD Scientific Index 2021 sıralamasında, Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri ilk 50 bilim insanı arasında yer aldı. Bilim insanlarının son 5 yıldaki çalışmalarını baz alarak değerlendirmeye alan AD Scientific Index; Tarım ve Ormancılık, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, İşletme ve Yönetim, Ekonomi ve Ekonometri, Eğitim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih, Felsefe, İlahiyat, Hukuk, Tıp olmak üzere 12 alanda sıralama yapıyor. Bu doğrultuda çalışmalar 256 branş, 11. 700 istihdam kurumu, 186 ülke, 11 bölge kapsamında yürütülüyor.

Anadolu Üniversitesi birçok isimle listenin üst sıralarında

The AD Scientific Index'in 2021 verilerine göre Anadolu Üniversitesi'nden 7 öğretim üyesi de listenin Türkiye genelini kapsayan bölümünde kendi alanlarında ilk 50 içerisinde üst sıralarda yer alarak Anadolu Üniversitesi'nin nitelikli bilgi üretme ve uluslararası alanda paylaşma gücünü yeniden göstermiş oldu. Buna göre listeye girerek Anadolu Üniversitesi'ni temsil eden isimler; Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Betül Demirci, İşletme Fakültesi'nden Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan, Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Aypay ile Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Turizm Fakültesi'nden Prof. Dr. Nazmi Kozak ile Doç. Dr. Cem Işık, Açıköğretim Fakültesi'nden Doç. Dr. Aras Bozkurt oldu.

Daha detaylı bilgi almak isteyenler www. adscientificindex. com adresinden üniversite, ülke, bölge ve dünya geneli ölçeğinde akademisyenlerin performanslarına ve index verilerine ulaşabiliyor.

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