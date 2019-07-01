Anadolu tarihi için Arşivin Belleği’ne seyahat…

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu" çerçevesinde, "Arşivin Belleği: Marcell Restle'nin Anadolu Araştırmaları" sergisi açıldı.

Anadolu tarihi için Arşivin Belleği’ne seyahat…

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu" çerçevesinde, "Arşivin Belleği: Marcell Restle'nin Anadolu Araştırmaları" sergisi açıldı.

Kaynak: Dunya.com

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