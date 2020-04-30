Anadolu Grubu, 2 bin kişilik mevsimlik işçi kampı kuruyor Son 10 yılda tarıma 350 milyon dolarlık yatırım yapan Anadolu Grubu, Balıkesir Gönen'de bu yıl 2 bin mevsimlik işçiyi ağırlayacak.

Son 10 yılda tarıma 350 milyon dolarlık yatırım yapan Anadolu Grubu, Balıkesir Gönen'de bu yıl 2 bin mevsimlik işçiyi ağırlayacak. Anadolu Grubu Tarım, Enerji, Sanayi Grubu Başkanı Demir Şarman, "Açık havada bile sosyal mesafe koyarak en sağlıklı çalışma düzenini oluşturduk" dedi. Kaynak: Dunya.com