Anadolu Efes'in konuğu AX Armani Exchange Milan
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Anadolu Efes'in konuğu AX Armani Exchange Milan

16.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:36
Anadolu Efes'in konuğu AX Armani Exchange Milan

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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