Anadolu Efes'in atacağı her sayı için doğaya tohum bırakılacak

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Efes, LDLC Asvel Villeurbanne karşılaşmasında gerçekleştirecekleri ortak proje ile atılacak her sayıyı bir ağaca dönüştürüyor. İklim krizi ile mücadeleye katkı sağlamak için 2021 yılında yeşil şişeli ürünleri vesilesi ile 3 milyon tohum topunu tabiatla buluşturma hedefiyle yola çıkan Anadolu Efes'e, Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncuları da destek verecek. Yıldız oyuncuların 4 Şubat Cuma günü "Her sayı +1 Ağaç Demek" diyerek atacağı sayılar, tohum topları olarak tabiat ile buluşacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Efes iş birliğinde gerçekleştirilecek projeye ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda 4 Şubat Cuma günü oynanacak Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne Turkish Airlines EuroLeague karşılaşmasında oyuncular ve taraftarlar da hep birlikte destek olacak. Karşılaşmada Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncularının kaydedeceği her sayı ağaçlandırma çalışmalarına +1 katkı sağlayacak.

Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague maç günlerinde taraftarlarının evlerine konuk olmasını sağlayan Anadolu Efes Stüdyo'da da "Her Sayı +1 Ağaç Demek Özel Bölümü" yayınlanacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor