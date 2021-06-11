Anadolu Efes ile EuroLeague kazanan Sertaç, Avrupa devi Barcelona'ya transfer oldu
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Anadolu Efes ile EuroLeague kazanan Sertaç, Avrupa devi Barcelona'ya transfer oldu

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Barcelona, Anadolu Efes forması giyen Sertaç Şanlı ile iki yıllık anlaşmaya vardı. Efes ile sözleşmesi biten Sertaç, finalde yendikleri Barcelona'nın formasını giymeyi tercih etti. Geçen sezon EuroLeague'de 34 maçta forma giyen Sertaç, 34.9 üç sayı oranıyla 7.8 sayı, 2.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Anadolu Efes ile THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya devi Barcelona Lassa ile anlaşmaya vardı.Anadolu Efes ile bu sezon Euroleague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve müthiş bir performans sergileyen Sertaç Şanlı, İspanya devi Barcelona Lassa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Anadolu Efes ile EuroLeague kazanan Sertaç, Avrupa devi Barcelona'ya transfer oldu

FİNALDE PARILDADI

Anadolu Efes, Final Four'da Barcelona'yı yenerek kupaya uzanmıştı. O karşılaşmada Micic, Sertaç ve Larkin ön plana çıkarak, takıma kupayı getirmişti. Ancak Sertaç, yoluna Barcelona'da devam etmek istedi.

Anadolu Efes ile EuroLeague kazanan Sertaç, Avrupa devi Barcelona'ya transfer oldu
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