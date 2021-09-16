Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

Avrupa basketbolunun efsane antrenörleri arasında yer alan Dusan Ivkovic 78 yaşında yaşam savaşına yenik düştü. Sırbistan Basketbol Federasyonu, Ivkovic'in, akciğerlerinde sıvı toplanması nedeniyle Belgrad'da yattığı hastanede hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

HOCALARIN HOCASI

'Hocaların hocası' olarak tanınan Ivkovic, 1979 Koraç Kupası, 1997 ve 2012 Euroleague şampiyonlukları, 2000 Saporta Kupası şampiyonluğu, 2006 ULEB Cup şampiyonluğu da yaşamıştı. Sırp antrenörlerin yetişmesinde özellikle Obradovic'in gelişiminde pay sahibi olmuş önemli bir kişilikti.

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