Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

Haberler.com - Haberler | Spor

Bir dönem ülkemizde Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp başantrenör Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayata veda etti. Ivkovic, 2014-16 yılları arasında Efes'i çalıştırmıştı. Birçok önemli başarıya imza atan Ivkovic, Obradovic'in yetişmesinde de pay sahibi olmuş bir isim.

Avrupa basketbolunun efsane antrenörleri arasında yer alan Dusan Ivkovic 78 yaşında yaşam savaşına yenik düştü. Sırbistan Basketbol Federasyonu, Ivkovic'in, akciğerlerinde sıvı toplanması nedeniyle Belgrad'da yattığı hastanede hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti

HOCALARIN HOCASI

'Hocaların hocası' olarak tanınan Ivkovic, 1979 Koraç Kupası, 1997 ve 2012 Euroleague şampiyonlukları, 2000 Saporta Kupası şampiyonluğu, 2006 ULEB Cup şampiyonluğu da yaşamıştı. Sırp antrenörlerin yetişmesinde özellikle Obradovic'in gelişiminde pay sahibi olmuş önemli bir kişilikti.

Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti
Haberler.com - Spor Haberleri
Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

Son dakika haberleri | Anadolu Efes'in eski başantrenörü Dusan Ivkovic 77 yaşında öldü

 Daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp basketbolunun öne çıkan isimlerinden Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp basketbolunun öne çıkan isimlerinden Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kylie Jenner Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sergen Yalçın Arda Turan Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yevgeniy Ziniçev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, hayatını kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:20:50. #1.11#