Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko grupta kaçıncı sıradalar?
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko grupta kaçıncı sıradalar?

09.10.2020 00:52 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:59
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko grupta kaçıncı sıradalar?

Bu gece Turkish Airlines EuroLeague 2. haftanın ilk karşılaşmaları oynandı. Bu maçlardan birisi de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıdır. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç sonucu nedir?

THY Euroleague'de Türk derbisi yaşandı. Basketbol severler Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının sonucunu merak ediyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç sonuçlandı? Grupta kaçıncı sıradalar? İlk çeyrek nasıl bitti? Son çeyreğe kaç kaç girildi? Tüm detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Euroleague'deki Türk derbisi 80-71 skorla bitti. Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 80-71 kazandı.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO 4 ÇEYREK SONUÇLARI

1. çeyrek sonucu : 23-16

2. çeyrek (ilk yarı) sonucu : 35-42

3. çeyrek sonucu : 54-61

4. çeyrek (ikinci yarı - maç) sonucu : 71-80

İKİ TAKIMIN DA LİGDEKİ DURUMLARI NEDİR?

Fenerbahçe bu galibiyetiyle grupta 2 maçta 2. galibiyetini almış oldu.

Anadolu Efes ise 2 maçta da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

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