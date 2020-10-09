Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko grupta kaçıncı sıradalar?
09.10.2020 00:52 | Son Güncelleme: 09.10.2020 00:59
Bu gece Turkish Airlines EuroLeague 2. haftanın ilk karşılaşmaları oynandı. Bu maçlardan birisi de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıdır. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç sonucu nedir?
THY Euroleague'de Türk derbisi yaşandı. Basketbol severler Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının sonucunu merak ediyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı kaç kaç sonuçlandı? Grupta kaçıncı sıradalar? İlk çeyrek nasıl bitti? Son çeyreğe kaç kaç girildi? Tüm detaylar haberimizde...
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Euroleague'deki Türk derbisi 80-71 skorla bitti. Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 80-71 kazandı.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO 4 ÇEYREK SONUÇLARI
1. çeyrek sonucu : 23-16
2. çeyrek (ilk yarı) sonucu : 35-42
3. çeyrek sonucu : 54-61
4. çeyrek (ikinci yarı - maç) sonucu : 71-80
İKİ TAKIMIN DA LİGDEKİ DURUMLARI NEDİR?
Fenerbahçe bu galibiyetiyle grupta 2 maçta 2. galibiyetini almış oldu.
Anadolu Efes ise 2 maçta da mağlubiyetle ayrılmış oldu.