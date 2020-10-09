Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko THY Euroleague maçı kaç kaç bitti? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko grupta kaçıncı sıradalar?

Bu gece Turkish Airlines EuroLeague 2. haftanın ilk karşılaşmaları oynandı. Bu maçlardan birisi de Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıdır. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basketbol maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç sonucu nedir?