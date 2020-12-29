Anadolu Efes, evinde Real Madrid'e 73-65 mağlup oldu
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Anadolu Efes, evinde Real Madrid'e 73-65 mağlup oldu

29.12.2020 22:22 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:27
Anadolu Efes, evinde Real Madrid'e 73-65 mağlup oldu

THY Euroleague'in 17. haftasında Real Madrid'i konuk eden temsilcimiz Anadolu Efes, son çeyreğe başa baş girdiği maçta rakibine 73-65 mağlup oldu. Lacivert-Beyazlılar, son 5 maçında 4. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 17. haftasında İstanbul'da İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı.

Temsilcimiz, son çeyreğe başa baş girdiği maçı 8 sayı farkla 73-65 kaybetti. Efes'te Simon 23 sayıyla maçın en skoreri olurken Larkin'in 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Real Madrid'de ise 21 sayı atan Thompkins ile 20 sayıylaoynayan Abalde ön plana çıktı.

Efes, böylelikle 17. maçında 9. yenilgisini aldı ve 8 galibiyette kaldı. Lacivert-Beyazlılar, son 5 maçında 4. yenilgisini aldı. İspanyol ekibi ise THY Euroleague'de bu sezon 12. galibiyetini elde etti.

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