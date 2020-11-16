Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Bayern Münih ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague puan durumu

THY Euroleague'in 9. hafta maçında karşı karşıya gelen takımlar Anadolu Efes ile Bayern Münih oluyor! Heyecanlı maçın detaylarını haberimizde derledik. Anadolu Efes-Bayern Münih maçı saat kaçta? Anadolu Efes-Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Bayern Münih ne zaman?