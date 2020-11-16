Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Bayern Münih ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague puan durumu
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Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Bayern Münih ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague puan durumu

16.11.2020 17:40 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:43
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Bayern Münih ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague puan durumu

THY Euroleague'in 9. hafta maçında karşı karşıya gelen takımlar Anadolu Efes ile Bayern Münih oluyor! Heyecanlı maçın detaylarını haberimizde derledik. Anadolu Efes-Bayern Münih maçı saat kaçta? Anadolu Efes-Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Anadolu Efes - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Bayern Münih ne zaman?

Anadolu Efes'inAlmanya'nın Bayern Münih takımını konuk edeceği heyecanlı karşılaşmaya saatler kaldı! Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma hakkında detayları sizler için derledik.

Eurolague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bayern Münih ise 8 karşılaşmada 6 galibiyet alırken 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

THY EUROLEAGUE PUAN DURUMU

- Anadolu Efes'in 694. maçı

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 694. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 693 müsabakada 392 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 446. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 445 mücadelede 235 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Bayern Münih arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports beIN Connect kanalında canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ GÜN?

Anadolu Efes-Bayern Münih Maçı 17 Kasım Salı günü oynanacak.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Bayern Münih Maçı 20:30'de başlayacak.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Bayern Münih arasındaki THY EuroleagueMaçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak.

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