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Avrupa şampiyonu olan Milli Takım'dan taraftarlara çağrı! Falcao ve Van Persie'yi örnek gösterip adres verdi

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2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Ampute Futbol Milli Takımımız, İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ay-Yıldızlı takımın hocası Osman Çakmak, "Yarın, Allah nasip ederse saat 14.00'te Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın tüm Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz" dedi.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, finalde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörümüz Osman Çakmak, yarın herkesi takımı karşılamaya çağırdı.

"FALCAO, VAN PERSIE GELİNCE MİLYONLAR GELİYOR"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak yaptığı açıklamada, "Yarın, Allah nasip ederse saat 14.00'te Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın tüm Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonu olan Milli Takım'dan taraftarlara çağrı! Falcao ve Van Persie'yi örnek gösterip adres verdi
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Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na siyasilerden tebrik mesajı yağıyor

Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na siyasilerden tebrik mesajı yağıyor

 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 deviren Ampute Futbol Milli Takımı şampiyon oldu

2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 deviren Ampute Futbol Milli Takımı şampiyon oldu
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