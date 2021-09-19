Avrupa şampiyonu olan Milli Takım'dan taraftarlara çağrı! Falcao ve Van Persie'yi örnek gösterip adres verdi

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, finalde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörümüz Osman Çakmak, yarın herkesi takımı karşılamaya çağırdı.

"FALCAO, VAN PERSIE GELİNCE MİLYONLAR GELİYOR"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak yaptığı açıklamada, "Yarın, Allah nasip ederse saat 14.00'te Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın tüm Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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