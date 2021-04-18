Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi
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Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi

Haberler.com - Haberler | Spor

Antrenmanda şut çalışması sırasında el bileğindende skafoid kemiğinde kırık saptanan başarılı kaleci Altay Bayındır bugün ameliyat oldu. Yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalması beklenen 23 yaşındaki kaleci için kulüpten, "Oyuncumuz başarılı bir operasyon geçirmiştir" açıklaması yaptı. Sarı-Lacivertli kulüp, Altay'ın ameliyattan sonraki fotoğraflarını da açıklamasına ekledi.

Fenerbahçe taraftarının en sevdiği isimlerden olan Altay Bayındır bugün ameliyat oldu. İki gün önce şut çalışması sırasında skafoid kemiği kırılan 23 yaşındaki file bekçisi, bugün operasyon geçirdi. Sarı-Lacivertli kulüpten, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" bilgilendirmesi yapıldı.

Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi

DESTEK MESAJI YAĞDI

Dün kötü haberin paylaşılmasının ardından Altay için binlerce destek mesajı geldi. Rakip kulüpler ve futbolcular, Altay için geçmiş olsun paylaşımı yaptı. Milli Takım'ın kalesinde rakabet ettiği ve Trabzonspor'daki performansıyla hep kıyaslamalara tutulan Uğurcan Çakır da Altay için, "Daha güçlü döneceksin" paylaşımı yaptı.

Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi
Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi
Haber Yorumları (1)
MURAT ALTINTAŞ: Geçmiş olsun. İnşallah iyileşip bir an evvel sahalara dönersin.
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